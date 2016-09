15.09.16 - 18:55

GSG9 trainiert auf Flugplatz Borkenberge

Foto: Markus Stückmann

Am Himmel über der Lüdinghauser Bauerschaft Leversum schwebt ein halbes Dutzend Fallschirmspringer - nah beisammen, dicht an dicht. Das Ganze sieht unheimlich professionell und koordniert aus - so haben es uns Radio Kiepenkerl Hörer beschrieben - und sie wollen natürlich wissen, was war da los? Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage bestätigt die Bundespolizei: Spezialeinsatzkräfte der GSG9 waren im Kreis Coesfeld aktiv. Sie haben auf dem Flugplatz Borkenberge trainiert. Unter anderem flogen sie mit Helikoptern in die Luft und übten zielgenaue Fallschirmsprünge. An anderer Stelle sausten sie mit einem Affenzahn an Seilen aus den Helikoptern zu Boden. Das alles soll die Elitekämpfer auf echte Einsätze bei Amokläufen oder geheimen Missionen vorbereiten.