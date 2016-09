16.09.16 - 06:28

"Faire Wochen" starten - Billerbeck hat Aktionen vorbereitet

Die meisten von uns freuen sich zwar über günstige Preise im Supermarkt, allerdings achten immer weniger Menschen beim Einkauf auf den Preis. Immer öfter greifen Sie zum Beispiel zu Kaffee, Schokolade oder auch Rosen die das Siegel "fair gehandelt" tragen. Heute zum Start der "Fairen Woche" gibt es in der frisch gekürten "Fair-Trade-Stadt" Billerbeck wieder Aktionen zu den Thema. Die Menschen wissen zwar mittlerweile, dass fair gehandelte Lebensmittel wichtig sind. Auf der anderen Seite sollten wir erreichen, dass es in den Supermärkten nur noch fair gehandelte Produkte gibt, sagt Ludwig Lürwer vom Team "Fair Trade Billerbeck". Zum Beispiel ist Milch aktuell so günstig, dass es vielen Milchbauernhöfen nicht zum Überleben reicht. Auch sowas gehört dazu. Allerdings will das Team nicht nur den Blick auf Lebensmittel werfen. Auch Kleidung oder Kunststoff-Produkte stellen Menschen in anderen Ländern meist für einen lächerlichen Lohn her. Auf dem Wochenmarkt in Billerbeck geben der Aktionskreis "Eine Welt" und das Team "Fair Trade Billerbeck" deshalb heute wieder Infos.