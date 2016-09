16.09.16 - 17:56

Intelligente Mülltonne von Havixbecker Schülern sorgt für Aufsehen

Dieses Projekt aus Havixbeck ist so gut, dass es schon Preise gewonnen hat, bevor es überhaupt fertig war. Havixbecker Schüler der Anne-Frank-Gesamtschüler haben eine intelligente Mülltonne entwickelt. Im Rahmen einer Projektwoche haben sie einer Mülltonne einen Sensor verpasst. Dieser misst, wie voll die Mülltonne ist. Grün: es ist noch Platz - gelb: bald ist voll - rot: muss abgeholt werden. Diese Daten sendet die Mülltonne an das Abfuhrunternehmen. So könnte Müllwagen künftig nach Bedarf Mülltonnen ansteuern, statt straßenweise zu festen Terminen. Das könnte sowohl den Unternehmen, als auch uns im Kreis Coesfeld jede Menge Geld sparen. Die Schüler hoffen jetzt, dass Abfuhrunternehmen ihre Idee aufgreifen.