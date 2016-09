16.09.16 - 06:28

Königsplatz in Dülmen feiert Jubiläum

Die ersten Dülmener steuern heute Morgen die Stände des Wochenmarktes an. Einige kommen dabei am Königsplatz vorbei. Das ist der neu gemachte Teil ganz am Anfang der Coesfelder Straße. Der ist jetzt seit fünf Jahren fertig und das feiern die Händler am Wochenende mit einem Fest. Der Umbau der Straße haben sich gelohnt, sagen zum Beispiel der Bioladen Urban, die Sonnen-Apotheke und Schuheck Reinermann auf Radio-Kiepenkerl-Nachfrage. Sie wünschen sich allerdings, dass noch mehr Autofahrer vom Gas gehen. Tempo 20 ist erlaubt, viele seien schneller. Die Stadt hat zuletzt im vergangenen Jahr die Geschwindigkeit am Königsplatz gemessen. Grundsätzlich sei sie zufrieden. Es gebe noch Ausreißer, doch die ließen sich auch von Kontrollen nicht abstrecken. Morgen feiern die Händler am Königsplatz von 11 Uhr bis in den Abend hinein den Geburtstag des Königsplatzes.