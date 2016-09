16.09.16 - 12:45

Mögliche Lösung im Brücken-Streit zwischen Bahn und Stadt Billerbeck bis Ende November

Ausflügler zu Fuß und auf dem Fahrrad nutzen an diesem Wochenende in der Billerbeck Bauerschaft Bockelsdorf die Brücke. Bis Ende November muss feststehen, wie es mit der Brücke weitergeht. Dann wollen sich beide – Bahn und Stadt – an einen Tisch setzen und besprechen, wer für die Kosten um die Brücke zu sanieren, zuständig ist. Die Bahn sagt, die Stadt sei zuständig – die Stadt sagt, die Bahn sei zuständig. Bahn und Stadt wollen das ganze bis Ende November rechtlich überprüfen. Lenkt die Bahn nicht ein, will die Stadt konkreter über eine Klage nachdenken. Für Autos und Trecker ist die Brücke schon monatelang gesperrt.