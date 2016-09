16.09.16 - 06:35

Nottulner wünschen sich Bus zum Appelhülsener Bahnhof

Viele Menschen im Kreis Coesfeld pendeln jeden Tag nach Münster oder ins Ruhrgebiet zur Arbeit. Dabei sind sie auf Bus und Bahn angewiesen. Doch das Verkehrsnetz im Kreis schwächelt noch an vielen Stellen. In der Gemeinde Nottuln zum Beispiel gibt es nur einen Bahnhof. Der ist in Appelhülsen und für Daruper, Schapdettener oder für Radio Kiepenkerl-Hörerin Angelika aus Nottuln schwer zu erreichen. Sie hofft, dass Nottulns neue Bürgermeisterin, Manuela Mahnke, bald ihr Wahlversprechen wahrmacht und einen Bus organisiert, der regelmäßig zum Bahnhof fährt. Bisher fährt nur ein Taxibus stündlich zwischen den Orten. Zweimal die Stunde kommt am Bahnhof aber ein Zug an. Das bedeutet lange Wartezeiten für Pendler. Die Bürgermeisterin verspricht: Ein regelmäßiger Bus kommt, aber Knackpunkt sind aktuell die Kosten. Es lohne sich nicht einen Bus von den ortsteilen zum Bahnhof zu schicken, wenn nur wenige Fahrgäste den nutzen würden. Aber sie sei offen und gehe davon aus, dass die Anbindung bald verbessert werden könne. Die Gemeinde will klären, wie sie das Projekt finanzieren kann. Wenn alles klappt, könnten bereits Anfang des kommenden Jahres die Pläne für die Buslinie starten.