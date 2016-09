16.09.16 - 12:48

Probleme auf der Zugstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Bahnfahrer im Kreis Coesfeld ärgern sich heute Mittag über zu späte Züge. Auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet ist der Fahrplan durcheinandergeraten. Die gute Nachricht ist: Der Verkehr rollt wieder an. Heute Morgen sah das aber noch ganz anders aus. Bis vor einer Stunde war der Essener Hauptbahnhof komplett gesperrt. Die Bahn hatte den Strom abstellen müssen. Denn fast zeitgleich hatte es zweimal gebrannt. Erst an einer S-Bahn - die Oberleitung war runtergekommen, aufs Dach des Zuges gefallen und es hatte mächtig gequalmt. Dann gab es ein lautes Knallen an einem ICE. Ein Vogel war hier an die Oberleitung gekommen. Das gab einen Kurzschluss. Züge aus dem Kreis Coesfeld fuhren Umwege - jetzt sind sie wieder auf den gewohnten Routen unterwegs. Rechnen Sie noch eine Weile damit, dass Züge zu spät sein können. Es dauert, bis sich der Fahrplan wieder einpendelt.