16.09.16 - 17:32

Stadt Coesfeld bewegt sich nach Unterschriftenaktion

Der Kampf um eine behindertengerechte Behinderten Toilette in Coesfeld zeigt erste Fortschritte. Die Stadt Coesfeld hat damit losgelegt, sich nach den Wünschen bei Menschen mit Behinderungen umzuhören. Die Stadt ist auf der Suche nach Ideen, wie sie die Toilettenanlage an der Pfauengasse umbauen könnte. Das Problem: die schwere Tür der Behindertentoilette lässt sich nur von Hand nach außen öffnen. Rollstuhlfahrer sitzen sich selbst im Weg. Denkbar wäre, die Tür über einen Automatikschalter zu steuern. Per Tastendruck würde sich so die Tür automatisch öffnen. Eine Rollstuhlfahrerin hatte fast 1.400 Unterschriften gesammelt und sie dem Bürgermeister überreicht. Erst vor zwei Jahren hatte die Stadt die Toilettenanlage komplett überholt.