16.09.16 - 12:47

Stadt Dülmen plant Arbeitstreffen für Skateanlage im Haverlandquartier

Eine gute Nachbarschaft ist alles in Wohngebieten im Kreis Coesfeld. In Dülmen gibt es viele Projekte, um die Menschen im Haverlandquartier am Rande der Innenstadt näher zusammenzubringen. Jetzt startet ein neues: Für alle, die mit Rollen unterwegs sind will die Stadt eine neue Anlage bauen – also für Skater, Inline-Fahrer oder BMX-Radler. Und alle sollen dabei mitreden! Wie soll eine solche Anlage aussehen, was brauchen alle – und was macht die Fläche schön, damit sie künftig ein gut besuchter Treffpunkt ist? Haben Sie schon Ideen – Anfang Oktober will die Stadt alle zu einem Arbeitstreffen zusammentrommeln. Ein Landschaftsarchitekt sagt direkt was machbar ist. Das Treffen ist am 4. Oktober um 18:00 Uhr in der Neuen Spinnerei.