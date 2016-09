16.09.16 - 15:11

Stadtrallye soll Coesfelder Jugendliche und jugendliche Flüchtlinge zusammenbringen

Ein spannendes Projekt hat heute die Caritas für den Kreis Coesfeld angekündigt. Sie versucht einheimische Jugendliche und jugendliche Flüchtlinge miteinander in Kontakt zu bringen. Gelingen soll das ganz spielerisch, bei einer gemeinsamen Stadtrallye durch Coesfeld. Schüler des Heriburg und des Pius Gymnasiums haben sich Aufgaben ausgedacht. Diese müssen die bunt gemischten Gruppen lösen. Zu Fuß quer durch die Stadt lernen dabei die Flüchtlinge, sich besser zurecht zu finden. Und die Coesfelder Jugendlichen lernen im besten Fall fremde Kulturen besser verstehen. Treffen ist am Donnerstag Nachmittag um 14:00 Uhr am Heriburg. Kommt die Rallye gut an, will sie die Caritas auch in anderen Orten im Kreis Coesfeld umsetzen.