17.09.16 - 10:47

Drittes Zukunftsforum in Senden gestartet

In Senden reden die Menschen nicht nur miteinander – sie packen auch etwas an! In den vergangenen Jahren hat es zwei Zukuftsforen gegeben – eine Vermittlerstelle rund um das Ehrenamt und das Brügerbus-Projekt sind daraus hervorgegangen. Heute läuft das dritte Zukunfts-Forum in der Steverhalle. Das große Stühlerücken hat schon begonnen – 110 Menschen haben sich angemeldet. Sie können aber gleich noch spontan dazukommen – ein paar Stühle dazuzustellen ist kein Problem. Heute geht es um die Ärztelandschaft in der Gemeinde. Hier ist Senden ja noch gut aufgestellt – aber wie sieht das künftig aus? Das Schreckgespenst „Ärztemangel“ sorgt schon jetzt für Sorge – wie lassen sich Jung-Ärzte aufs Land locken? Experten suchen nach Lösungen. Die müssen her – schließlich gibt es langfristig immer mehr ältere Menschen. Künftig sind auch mehr Angebote rund um Alten-Krankheiten wie Demenz nötig – ein Gespräch soll sich entwickeln. Sendener wissen selbst am besten, wo es noch hapert. Das Treffen geht bis zum frühen Nachmittag. In zwei Jahren plant die Gemeinde wieder ein größeres Forum mit einem Schwerpunkt.