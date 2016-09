17.09.16 - 11:03

Großübungen der Rettungsdienste in Olfen

Im Minutentakt sehen Sie seit einer halben Stunde in Olfen Feuerwehr- und Rettungskräfte Richtung altes Militärgelände fahren. Hier findet eine Übung statt. Angehende Feuerwehr-Einsatzleiter absolvieren hier gerade ihre Prüfung. Sie sollen den Einsatz bei einem Autounfall leiten. Heute Nachmittag gibt es eine weitere Übung, mitten in Olfen - hier können Sie sogar zuschauen.

Aus den offenen Fenstern eines Hauses qualmt es - Menschen stehen nach Luft schnappend auf dem Balkon. Und einige Feuer-Opfer liegen bewusstlos in den Räumen auf dem Boden. Feuerwehrmänner und Rettungssarnitäter rücken an. Die einen beginnen, mit Wasserschläuchen das Feuer zu bekämpfen und die Sarnitäter versorgen die Verletzten. Alles geleitet von einem angehenden Einsatzleiter. Wenn er hier alles richtig macht, besteht er heute seine Prüfung. Dabei soll alles so echt wie möglich aussehen. Die Verletzten wurden von Maskenbildnern vorher geschminkt. Und für den Rauch im Haus sorgen Rauchkatuschen und Nebelmaschinen. Um 15:00 Uhr beginnt die Übung. Dafür sperrt die Stadt eine halbe Stunde vorher einige Straßen rund um die Nordstraße.