17.09.16 - 06:42

Kaputte Schranken stoppen morgendlichen Berufsverkehr zwischen Billerbeck und Havixbeck

Da müssen Sie schon am Wochenende früh aufstehen, um zur Arbeit zu fahren. Da hat Sie heute Morgen eine kaputte Schranke mitten auf der Landstraße den letzten Nerv gekostet. Zwischen Billerbeck und Havixbeck war der Bahnübergang an der Landstraße dicht. Die Schranken gingen nicht mehr hoch. Ein Techniker hat das Problem inzwischen wieder aus der Welt geschaffen. Die Bundespolizei war ebenfalls im Einsatz. Sie passte auf, dass Autofahrer nicht einfach um die Halbschranken herumfahren um weiterzukommen. Gleichzeitig fuhr die Baumbergebahn an der Stelle besonders langsam.