17.09.16 - 07:29

Nächtlicher Großeinsatz der Feuerwehr auf Gut Holtmann

Das war eine kurze nach für dutzende Feuerwehrleute in Billerbeck, Nottuln und Havixbeck. Sie waren mit einem Großaufgebot mitten in der Nacht im Einsatz. Eine Ferienhütte im Billerbecker Gut Holtmann ist niedergebrannt. Um kurz nach Mitternacht gingen die Melder der Feuerwehrleute - aus Sorge, das Feuer könnte auf andere Ferienhütten übergreifen, rückten fast 70 Helfer aus. Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch dauerte der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat die abgebrannte Hütte beschlagnahmt - übermorgen zu sollen Ermittler ausrücken und versuchen zu klären, wodurch das Feuer ausgebrochen war.