18.09.16 - 09:24

Abschluss der Paralympischen Spiele

Knapp zwei Wochen lang richteten sich alle Blicke auf sie: Sportler mit Behinderungen aus aller Welt. Heute gehen die Paralympics in Rio de Janeiro zu Ende. Und der Kreis Coesfeld kann stolz sein: Der kleinwüchsige Speerwerfer Mathias Mester aus Goxel holte einen tollen 5. Platz. Eine Reisegruppe aus Goxel feuerte ihn in Rio an. Andreas Lammering und seine Freunde sind jetzt wieder zu Hause - doch immer noch begeistert. Um 23 Uhr 30 deutscher Zeit startet die Abschlussfeier - dann geht es für das Deutsche Team zurück nach Frankfurt.