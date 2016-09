18.09.16 - 09:23

Berlin-Wahlen im Fokus



Es ist lange her, dass sich so viele Menschen bei uns im Kreis Coesfeld für die Wahlen in anderen Bundesländern interessiert haben. Heute schauen wir alle gespannt nach Berlin. Und im Hinterkopf ist schon die Landtagswahl bei uns in NRW im kommenden Jahr. Zumindest bei den Politikern.

Die etablierten Parteien hoffen, dass ihnen die Wähler nicht weiter davon laufen. Der Dülmener SPD-Mann Andre Stinka setzt darauf, dass regionale Fragen die Flüchtlingsdiskussion ablösen. Der Coesfelder FDP-Kreischef Henning Höhne spürt bei den Menschen einen Wunsch zum Wandel. Davon möchte er natürlich profitieren. Und Angelika Bochmann aus Herbern, die Kreisvorsitzender der Alternative für Deutschland, ist überzeugt, dass die Erfolgsserie ihre Partei weitergeht. Die Ergebnisse, Reaktionen und Anaylsen der Berlinwahl hören Sie immer aktuell hier bei RKK.