18.09.16 - 09:28

Brand in der Lüdinghauser Bauerschaft Ondrup

In Lüdinghausen war die Feuerwehr in der Nacht im Einsatz. In der Bauerschaft Ondrup roch es in der Nacht stark nach Qualm und Rauch. Ein Dachstuhl brannte - die Feuerwehr löschte ihn. 35 Feuerwehrleute aus Seppenrade und Lüdinghausen waren im Einsatz. Auch jetzt sind noch einige Einsatzkräfte vor Ort: Sie gehen sicher, dass es keine Glutnester mehr gibt. Während des Brandes war niemand im Haus - Verletzte gibt es nicht. Experten wollen jetzt herausfinden, was das Feuer ausgelöst hat.