18.09.16 - 09:25

Unfall auf der B474 bei Lette

In Lette haben Sie sich am Nachmittag über einen Rettungshubschrauber am Himmel gewundert. Auf der B474 zwischen Dülmen und Lette gab es einen schweren Verkehrsunfall . Ein Coesfelder war unterwegs Richtung Lette - am Abzweig nach Rorup stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Es wollte die Kreuzung überqueren. Der Coesfelder wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber flog ihn in die Uniklinik nach Münster. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die B474 war am Nachmittag für mehrere Stunden gesperrt.