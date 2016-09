18.09.16 - 09:20

Volleyballerinnen starten erfolgreich in die Saison

Die Volleyball-Frauen vom ASV Senden starten erfolgreich in die neue Saison in der 3. Liga. In Göttingen gewinnen sie gegen Weende mit 3:0. Und auch die Frauen von Union Lüdinghausen holen in der Regionalliga einen Sieg. In Werth/Bocholt schaffen sie ein 3:2.