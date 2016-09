19.09.16 - 06:40

Parteien im Kreis Coesfeld beurteilen Berlinwahl

In Berlin zeichnet sich das bundesweit erste Regierungsbündnis von SPD, Linken und Grünen unter Führung der Sozialdemokraten ab. Das vorläufige Endergebnis steht fest. Danach gewann die SPD die Wahl zum Abgeordnetenhaus vor ihrem bisherigen Koalitionspartner CDU. Die früheren Volksparteien verloren zusammen über zwölf Prozentpunkte. Die SPD kann zwar weiter regieren, muss sich aber zwei Partner suchen. Überraschend kam die Linkspartei auf Platz drei und überflügelte die Grünen. Die AfD kam auf ein zweistelliges Ergebnis. Die FDP kehrt ins Parlament zurück.

Darüber spricht der Kreis Coesfeld heute morgen, die Berlin-Wahl hat viele Menschen interessiert. Für die Parteien im Kreis Coesfeld steht heute das große Analysieren an. Frohwehmütig blickt die SPD auf die Ergebnisse. Sie gewinnt die Abgeordnetenhauswahl in Berlin zwar, hat dazu aber ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Die gesellschaftlichen Strukturen ändern sich, sagt der Dülmener Kreis-SPD-Chef Andre Stinka. Darauf gelte es nun zu reagieren. Das erste mal werden wohl drei Parteien eine Regierung in Berlin bilden müssen. Das zeige, wie sich die Gesellschaft verändert habe. Außerdem dürfe man die AfD nicht überbewerten. Das seien Menschen, die eher Emotionen hinterherlaufen würden, als Fakten.

Sowohl die Sozialdemokraten als auch die CDU kommen auf ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Abgeordnetenhauswahl. Ein breites Grinsen haben heute die Mitglieder der AfD im Gesicht. Ihre Kreisvorsitzende Angelika Bochmann aus Herbern sieht ihre Partei als deutlichen Gewinner. Sie habe nicht damit gerechnet, dass ihre Partei 5 Direktmandate bekommen würde.

Auffällig in Berlin: Deutlich mehr Menschen als noch vor fünf Jahren haben ihre Stimme abgegeben. Die Beteilligung lag bei über 66 Prozent.