19.09.16 - 12:11

Anwohner der Billerbecker Siedlung Kerkeler wollen attraktiven Treffpunkt

Ältere Wohngebiete aufmöbeln – das ist das Ziel einiger Projekte im Kreis Coesfeld. In Billerbeck nimmt sich eine Quartiersmanagerin seit vier Monaten die Siedlung Kerkeler vor – heute ziehen die Nachbarn und die Projet-Leiterin eine erste Bilanz. Sie hat an Haustüren mit den Menschen hier gesprochen – unter anderem darüber, wie es möglich ist Häuser zu modernisieren. Ein anderes Thema sind gemeinsame Treffpunkte zu schaffen. Und genau darum geht es in den nächsten Schritten – ein größerer Treffpunkt, den die Menschen bei Wind und Wett besuchen ist das Ziel. Für künftige Lösungen um mobil zu bleiben, stellt sich heute das Bürgerbus-Team vor.