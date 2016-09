19.09.16 - 12:13

Arbeiten auf der Deipenwiese in Davensberg voll im Zeitplan

Klasse Wetter ist das heute wieder im Kreis Coesfeld – da kommen Bauprojekte in Städten und Gemeinden voran. Wegen des trockenen, sonnigen Wetters sind die Arbeiten in Davensberg auf der Deipenwiese weit vor dem Zeitplan. Die Gemeinde hat heute Bilanz gezogen – sie ist möchtig zufrieden mit dem Fortschritt des Projektes. Sie gestaltet die Deipenwiese um, damit sich die Natur besser ausbreiten kann. Letzte Erdarbeiten sind Ende der kommenden Woche abgeschlossen. Dann legt die Baufirma neue Wege an und – das ist interessant: Einen neuen Arm für den Emmerbach. Der Bach soll auf seinem Weg durch das gesamte Gelände fließen. Das soll dafür sorgen, dass das Wasser bei starken Regenfällen besser versickern kann. Und Davensberger freuen sich schon jetzt auf ihren neuen Wohlfühlort. Wie weit die Gemeinde in diesem Jahr mit dem Projekt noch kommt, hängt von dem Herbstwetter ab