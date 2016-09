19.09.16 - 16:49

Arbeiter bauen Gerüst am Lamberutskirchturm in Ascheberg zurück

Es tut sich was in Ascheberg - die umfangreichen Arbeiten am Lamberutskirchturm starten in die letzte Reparaturphase. Arbeiter starten in der kommenden Woche damit, das Gerüst abzubauen. Schon unzählige Mal sind Arbeiter in den vergangenen Monaten mit ihrem Bauaufzug hoch und runter gefahren. Fast 80 Meter hoch war ihr Arbeitsplatz - ab der kommenden Woche verschwindet dann die obere Hälfte des Gerüsts. Mit Kratzbürste und Baukelle haben sie tausende Fugen ausgebessert, lockere Steine ausgetauscht und den Sandstein vor dem Wetter geschützt. In der letzten Bauphase kümmern sie sich noch um ein paar fehlende Fenster, lassen Kupferwannen für den Regenschutz ein und bringen Taubennetze an. Spätestens zu Weihnachten soll das Baugerüst komplett verschwunden sein und die Lambertuskirche wieder im neuen Glanz erstrahlen.