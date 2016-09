19.09.16 - 14:58

Erschreckendes Ergebnis der Schwerpunktkontrolle auf der A43

Mit einem erschreckenden Ergebnis ist die Schwerpunktkontrolle der Autobahnpolizei auf der A43 zu Ende gegangen. Heute hat sie eine erste, vorläufige Bilanz gezogen. In den vergangenen Wochen hat sie über 90tausend Fahrzeuge gemessen. Fast jeder Zehnte Fahrer war zu schnell unterwegs. Noch schlimmer siehts allerdings beim Thema Abstand aus - und das dürfte sich auch mit dem Empfinden viele Autofahrer unterwegs auf den Autobahnen im Kreis Coesfeld decken. Jeder fünfte Fahrer fährt zu dicht auf - und bringt dadurch sich selbst und andere in großer Gefahr. Allein im vergangenen Jahr wurden bei Unfälle 80 Menschen auf der A43 zwischen Münster und dem Ruhrgebiet verletzt - ein Mensch kam sogar ums Leben. Um diese Zahlen zu senken, will die Polizei die Schwerpunktaktionen wiederholen.