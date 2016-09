19.09.16 - 06:34

Feuer in der Nacht in Billerbeck

Ein Feuer am frühen Morgen hat der Billerbecker Feuerwehr eine schlaflose Nacht beschert. Gegen 2:30 Uhr in der Nacht bemerkten Anwohner der Holthauser Straße, einer der wichtigsten Durchfahrtsstrecken, einen Feuerschein. Ein Container voll Sperrmüll brannte. Die Flammen griffen auf eine Lagerhalle über. 40 Feuerwehrleute löschten das Feuer. Die Polizei hat den Container und die Halle abgesperrt. Ihre Spezialisten suchen heute nach der Brandursache. Sie sind heute auch im Ferienpark Holtmann am Werk. Hier war am Wochenende ein Wohnwagen total ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.