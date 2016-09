19.09.16 - 16:27

Gefährliche Route über die A43 - Polizei will Schwerpunktatkion wiederholen

Unterwegs auf den Autobahnen durch den Kreis Coesfeld gehören vielleicht Sie gerade in diesem Moment zu denen, die es wieder mal erleben müssen. Im Rückspiegel sind kaum noch die Scheinwerfer des Hintermannes zu sehen, so dicht klebt er an ihrer Stoßstange. Dieses Situation ist trauriger Alltag. Das belegt das vorläufige Fazit der Autobahnpolizei von einer Schwerpunktkontrolle auf der A43 zwischen Münster und dem Ruhrgebiet. Wochenlang hat sie hier den Verkehr beobachtet. Ergebnis: jeder fünfte Fahrer fährt zu dicht auf - etwa jeder zehnte ist zu schnell unterwegs. Allein im vergangenen Jahr wurden bei Unfällen 80 Menschen auf der A43 zwischen Münster und dem Ruhrgebiet verletzt - ein Mensch kam sogar ums Leben. Um diese Zahlen zu senken, will die Polizei die Schwerpunktaktionen wiederholen.