19.09.16 - 15:30

Glaserfaserausbau im Kreis als Lockmittel für Arbeitgeber

Kreisweit laufen in diesen Minuten viele Telefonate aber auch Internetverbindungen über Glasfaserleitungen. Schneller gehts nicht - das ist neuste Technik. Und der Kreis Coesfeld inzwischen bei dem Thema schnelles Internet super aufgestellt - jeder zweite Ort ist über Glasfaser mit dem Internet verbunden, mehr als die Hälfte aller Gewerbegebiete. Das soll die ganze Welt erfahren, sagt die heimische Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld. Sie will zum ersten Mal auf der internationalen Messe Expo Real in München auftreten. Hier will sie mit Firmenvertretern und Managern ins Gespräch kommen. Sie sollen auf den Kreis als Wirtschaftsstandort aufmerksam werden und - im allerbesten Fall - irgendwann für neue Arbeitsplätze sorgen. Aktuell laufen noch die Vorbereitungen. Die Messe ist dann Anfang kommenden Monats.