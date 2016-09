19.09.16 - 12:14

Gute Nachricht nach dem Wasserrohr-Bruch in Hiddingsel: Das Wasser fließt wieder

Das ist ja viel schneller gegangen, als gedacht! Jetzt gibt es doch etwas warmes zum Mittagessen in Hiddingsel. Pünktlich heute Mittag gibt es die gute Nachricht von den Stadtwerken: Das Wasser fließt wieder! Es ist nur ein kleiner Schaden am großen Wasser-Rohr gewesen. Ein kleinerer Anschluß war kaputt. Übergangsweise haben die Stadtwerke den Schaden repariert – damit jetzt alle wieder Wasser haben. Die ausführliche Reparatur folgt später. Zeei einhalb Stunden lang musste ein Großteil der Menschen in Hiddingsel auf fließendes Wasser verzichten.