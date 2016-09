19.09.16 - 06:32

Paraylmics sind in der Nacht zu Ende gegangen

Besucher der Weltspiele für behinderte Menschen aus dem Kreis Coesfeld sehen heute Morgen beim Aufstehen noch immer die bunten Lichter der Abschlußfeier vor Augen. Zwar reichte es für den kleinwüchsigen Speerwerfer Mathias Mester aus Goxel am Ende nur für den fünften Platz. Dennoch, die Stimmung war phänomenal. Auch die Billerbeckerin Dorothee van Wesel, die freiwillige Helferin bei den Spielen, steigt jetzt wieder in ihren Flieger. Mit einem Tränchen im Auge. Sie hat viele Menschen kennengelernt und ihr hat ihre Aufgabe, Fotografen zu betreuen, viel Spaß gemacht. Außerdem durfte sie selbst auch viele Wettkämpfe live in den Hallen beobachten. Auch für die nächsten Olympischen Spiele und Paralympics müssen Fans und Sportler aus dem Kreis Coesfeld weit reisen. Sie sind in vier Jahren in Japans Hauptstadt Tokio.