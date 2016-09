19.09.16 - 12:08

Pizzabote in Olfen von zwei Männern überfallen

Heute geht in Olfen die Suche nach zwei Männern weiter, die am Wochenende einen Pizzataxifahrer überfallen haben. Der junge Mann hat heute noch immer ein mulmiges Gefühl im Bauch. Zwei fremde Männer sprachen ihn in Höhe der Bushaltestelle am Telgenkamp an und forderten Bargeld. Sie drückten ihm einen Gegenstand in den Rücken – der Pizzabot hat nicht erfühlt, um was es sich dabei handelte. Er rückte das Geld heraus – die beiden Männer liefen mit ihrer Beute weg. Täterbeschreibung: 1) männlich, ca. 25-35 Jahre alt, schwarzes kurz geschnittenes Haar, ca. 175cm groß, kräftige Statur, schwarzer Rollkragenpulli 2) männlich, ca. 185cm groß, ca. 25-35 Jahre alt, schwarze hochgegeelte Haare, schlank. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Tel.: 02591/7930.