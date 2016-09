19.09.16 - 06:33

Schwerer Unfall am Abend zwischen Dülmen und Merfeld

Die Polizei ermittelt heute nach einem schweren Unfall am Abend auf der Straße zwischen Dülmen und Merfeld. Ein Rettungshubschrauber war hier gelandet. Er holte einen lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer ab. Eine junge Autofahrerin hatte den Mann beim Abbiegen an der Kreuzung am Zementwerk übersehen. Beide knallten mit voller Wucht zusammen. Der Unfall sorgte kurzfristig für Wartezeiten und Umwege an der Kreuzung.