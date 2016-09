20.09.16 - 18:31

Altes Rathaus in Senden steht wieder sicher - Arbeiten für Kitaeinzug starten

Von außen sieht das Alte Rathaus in Senden noch so aus, wie früher. Innen hat sich aber schon einiges getan. Ein Stahlskelett hält inzwischen das Gebäude - die Statikprobleme sind jetzt aus der Welt, freut sich die Gemeinde bei einer Zwischenbilanz der Arbeiten. Sie will hier künftig unter anderem eine Kita unterbringen. Dazu muss sich die Baustelle jetzt in einen spiel- und tobefreundlichen Ort verwandeln. Trockenbauer rücken an, andere Arbeiter kümmern sich um den Brandschutz, bauen neue Türen ein, später kommen dann auch noch Küchenmonteure dazu. Der Zeitplan ist sehr eng gesteckt: direkt nach Neujahr sollen dann die Kita-Kinder hier einziehen. Ihre Gruppen bleiben bis dahin auf verschiedene Gebäude in der Gemeinde verteilt.