20.09.16 - 12:57

Arbeitsgruppe stellt Ergebnisse rund ums Lüdinghauser Klutenseebad vor

Wie lässt sich das Klutenseebad in Lüdinghausen am besten auf Vordermann bringen? Darüber denken Stadt und der Bad-Betreiber seit einem guten halben Jahr darüber nach. Eine Arbeitsgruppe hat andere Bäder besucht, nach Wünschen gefragt und alles ausgerechnet. Jetzt steht das Konzept. Und das ist wohl das wichtigste Ergebnis in dem Konzept: Alle Lösungen kosten eine Menge Geld. Die günstigste rund 7 Millionen Euro – die teuerste knapp 16 Millioinen Euro. Und das ist schon happig. Vor allem, weil die Stadt gerade noch andere Großprojekte auf dem Plan hat. Aber bleiben wir beim Bad. Was es auf jeden Fall mitbringen sollte: Ein 25 meter Becken mit fünf Bahnen, einen Sprungturm, ein Kleinkinderbecken und ein Lehrschwimmbecken mit absenkbarem Boden. Eine Sauna, ein Restaurant und eine Rutsche natürlich schön – aber das kostet. Alles in allem wäre es am günstigesten die Sauna und das Restaurant zurückzubauen. Das Bad wäre dann ein reines Schwimmbad. Am Donnerstag in einer Woche berät der Hauptausschuss – das letzte Wort hat der Rat.