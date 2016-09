20.09.16 - 16:33

Gemeinde plant neues Treffen zu Bösenseller Feuerwache

Feuerwehrleute in Bösensell sollen künftig mehr Platz haben, sich besser bewegen und sich auch getrennt umziehen können. Immerhin zählen ja auch Frauen zu den Feuerwehrmännern. Seit Wochen sitzt ein Architekt an den Plänen für einen Umbau der Feuerwache Bösensell - er ist fast fertig. Die Gemeinde ist gespannt darauf, welche Ideen er bereits zusammengetragen hat - außerdem soll er die Kosten für einen Umbau überschlagen. Das Ergebnis will die Gemeinde dann den Feuerwehrleuten vorstellen und mögliche Verbesserungsvorschläge noch einarbeiten. Außerdem spricht nochmal der Bezirksausschuss über den Entwurf. Ende November kommen die Poltiker zusammen.