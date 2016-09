20.09.16 - 16:35

Intelligente Mülltonne von Havixbecker Schülern kommt bei Entsorgern an

Mit großem Interesse hat der Abfallentsorger Remondis ein Schulprojekt in Havixbeck verfolgt. Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule haben hier mit einem Sensor eine intelligente Mülltonne entwickelt. Sie ist in der Lage Abfallbetrieben zu melden, wann eine Tonne voll ist - so könnte sie nach Bedarf den Müll einsammeln, statt zu festen Terminen. Die Idee ist interessant, sagt heute der Müllriese Remondis auf Radio Kiepenkerl Nachfrage. Allerdings auch aufwendig. Er müsste alle Mülltonnen austauschen - außerdem würden dann täglich vier Müllabfuhren (Rest-, Papier- und Biomüll und gelbe Tonne) durch die Straße fahren. Gerade für dichtbesiedelte Gebiete wäre das zu viel Verkehr. Trotzdem sei die Branche im Umschwung. Künftig sollen Müllwagen mit Elektromotor die Umwelt schonen. Und verbesserte Verwertungsanlagen sollen mehr Rohstoffe aus unserem Hausmüll wiederzuverwerten.