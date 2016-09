20.09.16 - 19:42

"Mehr erreicht, als erwartet" - Unplastic Billerbeck geht erfolgreich zu Ende

Klamotten, Lebensmittel oder Bücher - alles haben wir beim Einkaufen in Plastiktüten verpackt. Mittlerweile verzichten immer mehr Menschen darauf. Verantwortlich dafür - vor allem in Billerbeck - ist unter anderem das Projekt Unplastic Billerbeck. Ein Jahr lang haben die Organisatoren versucht die Plastiktüte aus der Stadt zu verbannen. Mit größerem Erfolg als erwartet - über die Hälfte aller Plastiktüten ist aus den Geschäften und Haushalten verschwunden. Unplastic Billerbeck habe viele Menschen sensibilisiert, sagen die Organisatoren. Sie wünschen sich, dass die Stadt die Stadttüte nochmal neu auflegt. Sie besteht aus recycelten Flaschen, ist aber schon seit Monaten vergriffen. Darüber wollen sie in der kommenden Woche mit Bürgermeisterin Marion Dirks sprechen.