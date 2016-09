20.09.16 - 12:56

Mehr flexible Betreuungsplätze in Kitas im Kreis Coesfeld und dem Münsterland nötig

Kindergärten im Kreis Coesfeld und dem Münsterland betreuen immer jüngere Kinder immer länger. Der Caritasverband hat heute eine aktuelle Studie vorgestellt. Immer mehr Eltern wollen ihr Kind über Mittag gut betreut wissen. Über 60 Prozent der Kinder in der Region bleiben über Mittag im Kindergarten. Die Folge: Kinder bleiben 45 Stunden und länger in der Woche in ihrer KITA. Und der Wunsch der Eltern nach noch mehr Betreuung steigt weiter an. Der Grund: In vielen Familien kehren die Frauen zurück in den Job. Außerdem haben Mütter und Väter immer weitere Wege ins Büro – das wirkt sich aus. Künftig entwickeln sich immer mehr Kindergärten in Familienzentren. Davon geht die Caritas aus. Denn hier gebe es mehr Angebote als in normalen Kitas – und Familienzentren gehen noch intensiver auf Bedürfnisse der Eltern ein und arbeiten eng mit anderen Anlaufstellen im Ort zusammen.