20.09.16 - 06:26

Politiker entscheiden über Zukunft der Herberner Kirmes

Heute Morgen machen sich die Nachzügler der Kreuzerhöhungs-Kirmes in Coesfeld auf den Weg zum nächsten Rummel-Platz. Über Besuchermangel braucht die große Kirmes nicht zu klagen. Das sieht bei kleineren Dorfkirmessen anders aus. Ob es im kommenden Jahr in Herbern noch eine Kirmes gibt, überlegen Gemeinde und Politik heute in einer Woche.

Die Besucherzahlen in diesem Jahr waren für die Schausteller okay, für die Gemeinde mäßig. Jetzt hängt es an der Politik zu entscheiden, wie es weitergeht. Für die SPD ist klar: Solange Schausteller ins Dorf kommen wollen, solange soll es eine Kirmes geben. Auf einen weiteren Versuch setzt auch die Unabhängige Wählergemeinschaft. Die CDU geht davon aus, dass es mit neuem Kirmes-Konzept wieder bergauf geht mit den Besucherzahlen. In diesem Jahr waren Buden und Karussells enger zusammengerückt. Wichtig für die Partei ist, dass es im kommenden Jahr wieder einen Fischstand geben sollte. Der sei schließlich immer schon ein großer Magnet gewesen.