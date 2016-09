20.09.16 - 12:51

Vinnumer wünschen sich eine sichere Ortsdurchfahrt und einen größeren Treffpunkt

Heute ist wieder viel los auf der Ortsdurchfahrt in Vinnum – sie ist ja eine wichtige Verbindungsstrecke nach Waltrop und Lünen. Für Vinnumer ist die Straße gefährlich – bei einem Treffen am Abend mit der Stadt Olfen haben sie nach Sicherheits-Lösungen gesucht. Ein zweiter Kreisverkehr würde schon helfen, Autofahrer auszubremsen. Helfen würde es auch, die Straße umzubauen – vielleicht Verkehrsinseln auf die Fahrbahn zu bringen. Das ist für Vinnumer wichtig, um ihr Dorf zukunftsfit zu machen. Künftig will die Dorfgemeinschaft auch enger zusammenrücken. Vinnumer sprechen schon seit einiger Zeit über einen neuen, großen Treffpunkt – jetzt will die Stadt Nägel mit Köpfen machen. Sie will mit Vinnumern die Standortfrage klären. Soll ein Treffpunkt im Pfarrheim der Kirche angesiedelt sein? Oder doch besser im Bereich der Sportanlage und des Feuerwehrhauses? Ein Fachbüro listet in den kommenden Wochen Wünsche der Vinnumer auf, die Stadt schmiedet ein Konzept daraus und reist dann wieder in den Ortsteil, um es den Menschen hier vorzustellen.