21.09.16 - 15:10

Dülmener CBG erhält Preis als "Gesunde Schule"

Eltern im Kreis Coesfeld versuchen immer, ihre Kinder gesund zu ernähren. Doch was in der Schule passiert, darauf haben sie meist keinen Einfluss. Umso stolzer ist das Dülmener Clemens Brentano Gymnasium auf ihre heutige Auszeichnung. Die Unfallkasse NRW hat das Gymnasium zur "Gesunden Schule" gekürt. Das hat zum Teil auch mit dem neuen Mensaangebot zu tun, sagt Schulleiter Wolfgang Weber. Hier gibt es ein offenes Salatbuffet für Lehrer und Schüler. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Schüler sehr viel öfter zu gesundem Essen greifen, wenn sie es sich selbst zusammenstellen können. Außerdem hat die Schule Akustikdecken in die Klassenzimmer eingezogen, um den Lärm zu bekämpfen. Lehrer haben Ruheräume, um auch mal die Augen zu schließen. Mit dem Preisverbunden ist ein Fördergeld in Höhe von fast 13.000 Euro. Damit will die Schule unter anderem schnellere Computer für die Smartboards, elektronische Klassentafeln, anschaffen. Sie hochzufahren dauere bislange gefühlte Ewigkeiten.