21.09.16 - 15:56

Erneuert Stahlkugelangriff am Kanal

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat es an Kanälen durch den Kreis Coesfeld und die nähere Umgebung Vorfälle mit Stahlkugeln gegeben. Und erst nach und nach wird einem Angler klar, wieviel Glück er hatte. Zunächst hatte der Mann in Flaesheim, kurz hinter der Kreisgrenze im Nachbarkreis Recklinghausen einen leichten Schmerz gespürt. Blutüberströhmt nahm er seine Mütze ab. Darin steckte eine Stahlkugel. Bei Arzt stellte sich heraus - in seinem Hals steckte eine weitere. Erst vor einer Woche hatten Unbekannte bei Senden ein Güterschiff mit Stahlkugeln beschossen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, ob beide Fälle in Zusammenhang stehen.