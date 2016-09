21.09.16 - 13:12

Erste Arbeiten für schöneren Stadtpark in Olfen starten bald

Eine neue breite Treppe an der Oststraße, neue Pflanzen und neu gepflasterte Wege - alles zusammen soll dafür sorgen, dass Sie künftig noch lieber durch den Olfener Stadtpark spazieren. Der Startschuß für den Umbau rückt jetzt näher. Der Bauausschuss hat am Abend die ersten Aufträge an Firmen vergeben. In knapp 2 Wochen schneiden Arbeiter Sträucher zurück und fällen einige Bäume. Danach geht es mit den Arbeiten an den Wegen und der neuen breiten Treppe weiter. Bis zum Frühjahr sollen die neuen Pflanzen in die Erde kommen. Das Stadtpark-Projekt ist der Teil der neuen grünen Achse zwischen Leohaus und altem Hafen.