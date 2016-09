21.09.16 - 14:05

Fahrraddiebstahlserie an Coesfelder Schulen geklärt

Der Polizei in Coesfeld ist ein weiterer großer Schlag im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl gelungen. Polizisten haben am Schulzentrum zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt. Sie hatten sich während der Unterrrichtszeit auffällig für die Fahrradständer interessiert. Als sich die beiden jungen Männer an einem Fahrrad zu schaffen machten, griffen die Polizisten zu. In ihren Vernehmungen gaben die beiden Diebe weitere Fahrraddiebstähle zu. Vorwiegend an Schulen. Die Polizei ermittelt jetzt in rund 20 Fällen gegen die beiden Männer. Erst vor einigen Wochen hatte die Polizei ein Pärchen in Coesfeld festgenommen - es hatte im großen Stil gestohlene Räder über die Internetplattform ebay angeboten.