21.09.16 - 06:56

Kastrationspflicht für Katzen in Dülmen läuft nur mäßig an

Kuschelige Stubentiger zuhause sind schön, verwilderte Katzen die durch Gärten streunen, können dagegen schnell zur Plage werden. Um eine Katzenschwemme zu verhindern, hat die Stadt Dülmen vor vier Monaten eine Kastrationspflicht für freilaufende Katzen eingeführt. Eine erste Bilanz fällt jetzt allerdings bescheiden aus. Zumindest wenn man die Tierärzte fragt. Würden Katzenbesitzer ihre Tiere tatsächlich kastrieren lassen, dann müssten die Praxen deutlich mehr zu tun haben. Haben sie aber nicht, sagten Ärzte in Dülmen in einer Radio-Kiepenkerl-Umfrage. Manche Tierärzte wussten noch nicht mal, dass es die neue Regel gibt. Groß dafür zu werben, dafür sieht die Stadt auch keinen Grund. Das sei aufwändig und teuer. Schließlich gebe es im Moment noch keine größeren Probleme mit wilden Katzen. Politiker hatten die Stadt dazu gebracht, das Kastrationsgebot in ihr Ortsrecht mit aufzunehmen. Dülmen ist bislang die einzige Stadt mit einer Kastrationspflicht. Andere Städte und Gemeinden im Kreis sehen dafür im Moment keinen Bedarf.