21.09.16 - 16:55

Schlägertrupp prügelt jungen Coesfelder vor der Fabrik krankenhausreif - Polizei sucht Zeugen

Der Vorfall ist schon fast zwei Wochen her - jetzt kommt die Polizei aber nicht weiter voran. Es geht um eine Schlägerei vor der Diskothek Fabrik in Coesfeld. Besonders ein Zeuge könnte der Polizei helfen alles aufzuklären. Der junge Mann stand ganz in der Nähe, als eine Gruppe auf einen Coesfelder losging. Vier Männer traten und schlugen den Coesfelder ohne erkennbaren Grund krankenhausreif. Unter anderem wurde er schwer im Gesicht verletzt. Zeugen möchten sich unbedingt bei der Polizei in Coesfeld melden, bittet sie heute. Bislang haben die Ermittler nur eine ungefähre Beschreibung der Täter. Sie sind etwa 17 bis 19 Jahre alt, schlank, hatten südländische Aussehen, 180-185cm groß, einer trug einen oliv-grünen Pullover.

Melden können sich Zeugen bei der Polizei in Coesfeld, 02541-140