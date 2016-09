21.09.16 - 06:51

Schülersprecher aus dem Kreis setzen sich für Rückkehr zu Abi nach neun Jahren ein

Viele von Ihnen starten heute morgen in einen langen Arbeitstag und viele Schüler im Kreis Coesfeld in einen langen Schultag. Schuld ist unter anderem das Turbo-Abitur. Schülersprecher aus dem Kreis Coesfeld wollen sich jetzt dafür einsetzen zu dem langsameren Abitur nach 9 Jahren zurückzukehren. Das haben sie auf ihrer aktuellen Bezirksschülerkonferenz beschlossen. Das Turbo-Abitur lasse kaum noch Zeit zum Freunde treffen oder zu entspannen. Vertreter der Gymnasiallehrer-Gewerkschaft im Kreis Coesfeld verstehen die Kritik. Sie warnen dennoch vor einer Rückkehr. Es habe schon zu viel hin und her in der Schulpolitik gegeben. Besser sei es unwichtige Themen aus dem Lehrplan zu streichen.