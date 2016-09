21.09.16 - 13:18

Sprayer in Lüdinghausen festgenommen

Immer wieder beschmieren Unbekannte Häuser, Brücken oder sogar Kirchen im Kreis Coesfeld. In Lüdinghausen hat die Polizei jetzt einen Sprayer auf frischer Tat erwischt. Sie ermittelt gegen einen 15-jährigen Jugendlichen. Er hatte mitten am Tag seine Spraydose gezückt und begonnen eine Wand der St. Felizitas-Kirche zu beschmieren. Ein Zeuge sah das und rief die Polizei. Die nahm den Jugendlich noch am Tatort fest. Der 15-jährige gab die Schmiererei zu. Die Polizei prüft jetzt, ob er für weitere ähnliche Taten in Frage kommt. Vor gut 4 Wochen hatte ein Unbekannter schon einmal die St. Felizitas-Kirche beschmiert.