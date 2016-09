21.09.16 - 06:34

Tipps und Hilfen für Demenzerkrankte am Welt-Alzheimertag

Eltern oder Großeltern erinnern sich plötzlich nicht mehr an Namen, Telefonnummern oder einfache Dinge. Das können Alarmzeichen für Demenz sein. Heute am Welt-Alzheimertag ziehen Berater im Kreis Coesfeld Bilanz. Die Krankheit sei bei uns auf dem Vormarsch. Das liege unter anderem daran, dass die Menschen immer älter werden. Das Team um Elke Dieker berät immer mehr Menschen. Sich geistig fit zu halten, könne eine Demenz verzögern oder sogar verhindern. Es sei wichtig in jedem Alter neugierig zu bleiben. Wer zum Beispiel eine neue Sprache oder ein Instrument lerne, schaffe neue Nervenbahnen.

In vielen Orten im Kreis gibt es Netzwerke. Sie vermitteln Betroffenen und ihren Angehörigen Hilfe. Infos finden Sie HIER.