22.09.16 - 06:31

Parkschein in Dülmen möglicherweise bald per Handy kaufen

Es ist schon schwer genug einen Parkplatz in Innenstädten und Ortskernen zu finden. Dann noch zum Parkscheinautomaten zu laufen und passendes Kleingeld rauszusuchen nervt zusätzlich. In Dülmen soll alles einfacher werden. Politiker im Bauausschuss sprechen heute über ein neues Handyparksystem für die Stadt. Das funktioniert so: Sie laden sich eine App auf Ihr Handy. Dann wählen Sie aus, wo Sie in Dülmen geparkt haben und klicken auf "Bezahlen". Die Gebühr zahlen Sie dann mit der nächsten Handyrechnung oder übers Guthaben auf Ihrer Karte. Politesse oder Politeur geben bei der Kontrolle Ihr Kennzeichen ein und sehen dann ob und wie lange Sie bezahlt haben. Außerdem erinnert die App, wann die Parkzeit abläuft. Notfalls buchen Sie nach. Der Haken: Parken per Handy ist teurer als mit Parkschein. Bei einer Stunde fallen immerhin rund 30 Cent an Gebühren an, die Sie als Autofahrer tragen müssen.

Die Stadt will das System ab dem Anfang des kommenden Jahres für drei Jahre testen. Auch Lüdinghausen will jetzt prüfen, ob Sie Parken künftig anders als nur mit Kleingeld bezahlen können. Bald müsse die Stadt die derzeitigen Parkscheinautomaten ohnehin ersetzen. Sie sind alt und es gebe kaum noch Ersatzteile.