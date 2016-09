22.09.16 - 06:30

Aktionstag "Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten"

Vor vielen Schulen im Kreis Coesfeld herrscht morgens ein regelrechtes Verkehrschaos. Immer mehr Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, weil sie glauben, dass das sicherer ist. Häufig ist das Gegenteil der Fall, sagt die Polizei. Heute am bundesweiten Aktionstag "Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten" weist sie auf die Risiken hin. Die Kinder laufen zwischen den vielen Autos über die Straße und geraten so leicht in gefährliche Situationen. Besser sei es deshalb, Kinder in kleinen Gruppen zur Schule laufen zu lassen. Das macht sie selbstsicher und die frische Luft macht außerdem fit für den Unterricht.